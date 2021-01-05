В одной из деревень Столинского района убили пенсионерку. Тело 71-летней женщины обнаружил сын в ее собственном доме 1 января.-Следственно-оперативная группа установила, что смерть женщины носит криминальный характер, - рассказал Медиа-Полесье официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.Подозреваемого нашли в тот же день. Это 18-летний юноша из соседней деревни. Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия, устанавливаются мотивы совершения преступления.-По данному факту возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 УК РБ «Убийство заведомо престарелого лица», - уточнил Дмитрий Иванюк.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:16-летняя девушка хотела навестить дедушку, но ее встретил дядя с ружьем. ПОДРОБНОСТИ.