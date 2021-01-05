В Португалии медицинский работник Соня Асеведо внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer. Это первая вакцина от COVID-19, которая была одобрена Евросоюзом.Женщине был 41 год. Она скончалась 1 января, через 48 часов после того, как получила прививку, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail. У Сони Асеведо осталось двое детей.По словам отца погибшей женщины, у нее не было проблем со здоровьем и после вакцинирования она не жаловалась ни на какие побочные эффекты. Чтобы выяснить причину смерти Сони Асеведо, будет проведено вскрытие тела.Ранее сообщалось о том, что после прививки той же вакциной скончался 91-летний пациент дома престарелых в Швейцарии, но в этом случае у мужчины были несколько серьезных заболеваний, которые могли стать причиной смерти.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Турции разработали тест, который определяет ковид в организме за 10 секунд. Чтобы установить, что ковида нет, нужно больше времени.