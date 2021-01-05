О том, что новогодняя елка в Минске попала в Топ-5 самых высоких елок в столицах стран СНГ, проинформировал ресурс ТурСтат.Понятно, что составить рейтинг новогодних красавиц по красоте невозможно, так как каждая елка со своей изюминкой. А вот по высоте первенство вполне возможно определить. Так какая же елка самая высокая?Самая высокая главная елка 2021-го года установлена, по данным ресурса, в Ашхабаде, ее высота - 41 метр. Вторая по высоте елка столиц СНГ стоит на главной площади в Ташкенте и достигает 36 метров высотой. На третьем месте праздничная ель в Киеве - высотой 31 метр и в волшебной золотой шляпе. На четвертом месте ель в Минске - 30 метров красоты в шарах и гирляндах.А вот на пятом месте разместились елки стразу нескольких столиц. Елки в Нур-Султане, Бишкеке и Соборной площади Кремля в Москве все как под линеечку - 25 метров высотой. Хотя надо заметить, что московская вечнозеленая красавица - живая.Составители рейтинга уточнили, что в большинстве городов России на площадях решили поставить искусственные ели. Среди них самая высокая - в Красноярске ее высота 55 метров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Видеоролик с новогодним обращением Лукашенко посмотрели свыше 500 тысяч пользователей YouTube. А поздравление Тихановской?Новогодние поздравления политиков смотрят и обсуждают в сети даже и после Нового года (подробности).Фотофакт. Посмотрите, какая инсталляция появилась в Минске.Она находится на улице Пулихова (подробности).