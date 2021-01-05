Таможенники Минска пресекли канал поставки на территорию ЕЭС опасного психотропа МДМА и марихуаны. Наркотики пересылали в обычных посылках.-Первая посылка с кристаллическим веществом пришла из Нидерландов в адрес жительницы Гомеля. Эксперты Таможенной лаборатории установили, что вещество содержит в своем составе особо опасный психотроп, не используемый в медицинских целях, МДМА. Позже была обнаружена и вторая посылка, уже с марихуаной, которая следовала по тому же адресу, - рассказали в пресс-службе таможни.21-летнюю девушку, которой предназначались посылки, задержали. Задержали и 20-летнего гомельчанина, который также оказался причастен к пересылке наркотиков по почте. Когда у них провели обыск, дома у одного из задержанных нашли четыре свертка с МДМА и шесть кусочков цветной бумаги с лизергидом (так называемые марки ЛСД).Минской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Максимальное наказание, которое может грозить фигурантам – до 10 лет лишения свободы.