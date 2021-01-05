Уже не раз говорилось о том, что дети переносят коронавирус легче, чем взрослые. Однако, главврач Минской детской инфекционной клинической больницы Марина Соколова рассказала БелТА, что и среди детей бывают тяжелые пациенты. Какие же есть особенности у «детского ковида»?Так, по словам главврача детской инфекционки, госпитализация детей с COVID-19 часто не связана с поражением легких. Поступают в больницу пациенты с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания. У детей могут быть интоксикация или другие нарушения.- Сложность детского ковида заключается не столько в тяжелых пневмониях, сколько в наличии сопутствующих патологий. Это становится фоном для коронавируса. Но были и дети с тяжелыми пневмониями, хотя их удельный вес невысокий, - прокомментировала главврач.Чаще всего и реанимационная помощь маленьким пациентам не связана с кислородозависимостью. Обеспокоенность у врачей вызывают сопутствующие заболевания (недуги в онкологии, гематологии, кардиологии). На базе инфекционной больницы детям с коронавирусом врачи проводили операции, например, с перитонитом и аппендицитом.- Наблюдение в стационаре и серьезное лечение требуется и пациентам с мультисистемным воспалительным синдромом. Он может развиться даже спустя 1 - 6 недель после перенесенной инфекции. Этот синдром характеризируется поражением сердечно-сосудистой, дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, печени и других систем и органов, - прокомментировала главврач Соколова.Также поделилась медик и накопленным опытом за время пандемии. Она пояснила, что почти год борьбы с коронавирусом у врачей и медперсонала уже отточены определенные навыки и умения, появились определенные опыт и понимание, ушел и первоначальный страх от работы с инфекцией. Резюмируя врач заметила, что вторая волна коронавируса, однозначно, не легче первой.- И все же для большинства пациентов заболевание коронавирусной инфекцией заканчивается вполне благополучно. В детской инфекционной больнице у нас были 3-4-дневные малыши с ковидом. Кстати, переносили болезнь вполне неплохо, некоторые без клинической картины, - заметила она.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Великобритания уходит на третий локдаун из-за нового штамма COVID-19.Это в прямом эфире заявил премьер-министр Борис Джонсон, обращаясь к британцам (подробности).Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 января 2021 года: коронавирусного пациента впервые привезли в больницу на вертолете.Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на понедельник, 4 января 2021 года (подробности).