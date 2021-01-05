Американские ученые провели исследование влияния характера человека на то, как он справляется с пандемией COVID-19. Оказалось, что меньше всего психологических проблем имеют люди с «темными» чертами личности, включая садистские наклонности, пишет belnovosti.by со ссылкой на американский научный журнал Personal and Inpidual Differences. Более того, люди с садистскими чертами даже получают удовольствие от новостей, когда ситуация с ковидом в мире становится все более напряженной.Исследователи опросили более 400 человек в возрасте от 18 до 78 лет, у которых нет проблем с психикой. Исследовались именно черты характера, но не патология.Вторая сторона медали: несмотря на то, что люди с «темными» чертами личности меньше переживают по поводу эпидемической ситуации, на самого человека эти «темные» черты могут повлиять отрицательно. Так, те, кто имеет нарциссические черты, реже соблюдают профилактические меры, в том числе небрежно выполняют гигиенические процедуры.ЧІТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Португалии медработник умерла через 48 часов после прививки от ковида. Женщина не жаловалась на побочные эффекты.В Беларуси госпитализируют детей с коронавирусной инфекцией. Врач рассказала, почему.