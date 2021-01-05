В прокуратуре Брестской области рассказали подробности уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Лунинца. Мужчина подозревается в многочисленных мошенничествах, его жертвами стали не только люди, но и предприятия. Как ему удавалось обманывать людей на протяжении нескольких лет?Более пяти лет назад молодой учредитель и директор предприятия в Лунинце придумал «рабочую схему», которая позволяла ему, особенно ничего не делая, обогащаться в течение 2014 - 2020 годов. Сумма «выручки» превысила за это время 223 тысячи белорусских рублей, а обманутыми жертвами стали 15 граждан и 5 организаций.Так в интернете мошенник размещал объявления о продаже сельхозпродукции и товаров АПК: картофеля, голубики, удобрений и так далее. Предлагая низкую цену, он получал десятки звонков. А заниженная стоимость так привлекала, что затем при личной встрече с директором потенциальные покупатели охотно вносили 100-процентную предоплату за товар.- Впоследствии товары подозреваемый просто-напросто не поставлял. А чтобы усыпить бдительность жертв, называл выдуманные проблемы: сломалась техника, не подвезли продукцию, значительно выросла стоимость, проблемы с документацией и так далее, - рассказали в прокуратуре.Еще мошенник не рассчитывался и когда сам был покупателем, например, не оплатил партию тюльпанов, приобретенных с отсрочкой.Деньги, которые ему давали в качестве предоплаты, через кассу не проводил - тратил на свои потребности. В том числе, проигрывал в казино.Во время следствия ущерб потерпевшим - около 30 тысяч белрублей мужчина частично возместил. Из-за того, что мужчина и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу овощей и присвоение денег, его решено оставить под стражей до суда.Обвиняемого будут судить по частям 2, 3 и 4 209 статьи Уголовного кодекса Беларуси. Дело направлено в суд Лунинецкого района.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Минская таможня пресекла канал поставки психотропов: вот что прислали гомельчанке в обычной посылке из Нидерландов.Кристаллическое вещество оказалось особо опасным психотропом, который не используют в медицинских целях (подробности).В Беларуси начали брать подоходный налог с кэшбэка. На что обратить внимание - рассказывает специалист.Ставка налога стандартная - 13% (подробности).