ДТП произошло в райцентре Минской области еще под Новый год. В Солигорске в четверг, 31 декабря, под колеса автобуса попала 38-летняя женщина. Подробности сообщила пресс-служба УВД Минского облисполкома.Авария произошла около 07.00 часов на улице Октябрьская. Водитель автобуса сбил на нерегулируемом пешеходном переходе горожанку. Женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в реанимацию Солигорской центральной райбольницы.- Прибывшим сотрудникам водитель автобуса рассказал, что просто не заметил пешехода на «зебре». По факту аварии проводится проверка. В момент аварии автобус был без пассажиров. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе.Идет следствие.В ГАИ напомнили пешеходам, что переходить проезжую часть следует в установленных местах и чрезвычайно внимательно.- На пешеходном переходе, перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в безопасности этого действия, - прокомментировали правоохранители.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пошел на «красный»: в Минске на проспекте Рокоссовского Peugeot сбил мужчину.Пострадавшего с различными травмами доставили и в больницу. В ГАИ напомнили, что запрещено делать пешеходам (подробности).В Щучинском районе за полчаса до полуночи случилось ДТП с гужевой повозкой.20-летний возница госпитализирован, он в коме (подробности).