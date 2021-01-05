26-летняя минчанка попалась на мошенничестве. Молодая женщина разводила мужчин на деньги – знакомилась с ними в сети, завязывала виртуальные отношения и под надуманными предлогами выманивала деньги. В конце концов мошенница попалась, но уже после того, как в отношении нее возбудили уголовное дело, снова взялась за свое. Оказалось, она выманивала деньги у очередной жертвы, чтобы возместить ущерб предыдущим. Историю рассказывает агентство Минск-Новости.У мошенницы всего 9 классов образования, но, видимо, изначальные задатки хорошего психолога. Она регистрировалась в сети под вымышленными именами, используя фото незнакомых красоток. С парнями знакомилась первая. Придумывала себе биографии – то представлялась парикмахершей, живущей на съемной квартире, то медработником, то рассказывала, что присматривает за больной матерью. С некоторыми жертвами продолжала общение по телефону, но ни с кем не встречалась лично- слишком непохож был виртуальный образ на реальную девушку.Один молодой человек 20 раз пополнял баланс мобильника девушки и под разными предлогами перевел на ее карты 2 300 рублей. Парень подозревал, что его обманывают, но до последнего верил, что девушка наконец придет на свидание. Второй мужчина, инвалид третьей группы, которому девушка призналась в любви и сама сделала предложение пожениться, переводил ей деньги на одежду, продукты, лечение бабушки, оплату штрафа за безбилетный проезд , обручальные кольца… Этот парень был единственным, кто встретился с мошенницей в реале. Правда, она представилась подругой его невесты, которой он должен был передать… свою банковскую карточку. Всего молодой человек потратил на виртуальную невесту более 6 тысяч рублей.По такой же схеме мошенница обманула еще нескольких мужчин. Всего за год она таким образом получила более 21 тысячи рублей. Когда она попала в поле зрения правоохранительных органов, обещала устроиться на работу, чтобы вернуть потерпевшим деньги.На самом деле добыть деньги на возмещение ущерба девушка решила все тем же способом – нашла в интернете парня, который искал серьезных отношений, и выманила у него более 600 рублей. Молодой человек догадался, что его обманывают, и обратился в правоохранительные органы. В отношении девушки возбудили еще одно уголовное дело по той же статье – мошенничество.