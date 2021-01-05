О том, что во вторник, 5 января, Александр Лукашенко посещает холдинг «Горизонт», проинформировало БелТА.В этот день Лукашенко намерен проинспектировать результаты финансовой и хозяйственной деятельности развития холдинга, а также узнать о перспективах работы предприятия. Вместе с ним на фото запечатлены несколько белорусских чиновников, в том числе замглава президентской администрации Дмитрий Крутой и Наталья Кочанова, председатель Совета Республики.Еще на «Горизонте» Лукашенко собирается узнать, как работает центр исследований и разработок инновационных продуктов, зайти в лабораторию информационных систем, посмотреть выставку инновационных разработок.СПРАВОЧНО: В холдинг «Горизонт», зарегистрированный в 2010 году, на сегодня входят 16 коммерческих организаций, где работают около 4 тысяч человек. Деятельность холдинга основана на шести бизнес-направлениях: исследованиях и разработках, выпуске потребительской техника и электроники, промышленной электроники и компонентов, освещения, а также соцсфере и услугах. Сообщается, что главными рынками сбыта продукции «Горизонта» являются рынки в России, Украине, Казахстане, Молдове, Литве, Польше, Финляндии и Индии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Беларусь продает «Горизонт», «Гомсельмаш» и еще 11 предприятий.Знаковые заводы и предприятия внесли в список приватизаций на 2020 год, но он еще не окончательный (подробности).МВД Беларуси продает автозаки. Цены доступные.Автозаки можно купить на сайте компании «Белспецконтракт» (подробности).