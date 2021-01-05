Возгорание произошло в жилом доме в городе Старые Дороги в понедельник, 4 января, пишет пресс-служба МЧС.Около 11.25 часам в дежурную МЧС позвонили очевидцы и рассказали, что загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажки на улице Армейской. Когда прибыли пожарные, жильцов квартиры, 73-летнюю пенсионерку и ее сына, из дома уже вывел мужчина.- Очевидец был неподалеку на улице. Он услышал крики «Пожар!» и заметил дым из окна квартиры. Мужчина забежал в подъезд, проник в квартиру и обнаружил в коридоре пенсионеру и ее сына, хозяина квартиры. Обоих он вывел на лестничную клетку, передал соседям, а сам вернулся в горящую квартиру и потушил загоревшийся кухонный шкафчик, - прокомментировали в МЧС.Медпомощь погорельцам не понадобилась. Эвакуацию жителей многоэтажки так же не проводили. В МЧС добавили, что огонь повредил кухонный шкафчик, закоптил стены на кухне. Сейчас причины пожара еще устанавливаются, но скорее всего, это произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Солигорске 31 декабря автобус сбил женщину на «зебре»: она в реанимации.Водитель автобуса сказал, что не увидел человека на пешеходном переходе (подробности).Девушка приехала в гости к дедушке, а дядя погнался за ней с ружьем.Мужчина стрелял в воздух и в направлении убегающей племянницы и ее друга (подробности).