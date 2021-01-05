Заместитель главного врача больницы оказался в реанимации после того, как получил прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Это произошло в Греции, в пригороде Афин, сообщает РБК со ссылкой на телеканал SKAI.Мужчине 54 года, до получения вакцины он не был инфицирован COVID-19. Тем не менее 30 декабря у него появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Тест на коронавирус снова был отрицательным. На следующий день состояние медика ухудшилось, ему сделали интубацию для обеспечения проходимости дыхательных путей. Тем не менее, минздрав Греции не видит связи между вакцинацией и возникшими у врача проблемами.Ранее сообщалось, что Болгария заявила о четырех случаях побочных эффектов после вакцинации от ковида.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Португалии женщина-врач умерла через 48 часов после получения вакцины от коронавируса. ПОДРОБНОСТИ.