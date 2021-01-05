Сколько денег в 2020 году Беларусь потратила на зарплаты чиновников, подсчитал ресурс banki24.by. Издание проанализировало данные о фонде зарплат по итогам одиннадцати месяцев прошедшего года.По данным banki24.by, общий начисленный фонд заработной платы составил 36,7 миллиарда рублей. Это на 10,9 процента больше, чем за такой же период 2019 года.Зарплаты чиновников, то есть людей, занятых в госуправлении, увеличились.За 11 месяцев зарплатный фонд в госуправлении вырос на 12,6% до 1,092 млрд BYN, сообщает издание.В то же время фонд начисленных зарплат учителей составил 964,4 млн BYN (+8,9% к 2019 году), профессорско-преподавательского состава — 284,6 млн BYN (+10,9%), врачей — 798,7 млн BYN (+28,4%), среднего медперсонала — 1,260 млн BYN (+30,3%), соцработников — 270,4 млн BYN (+15,1%).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:А вот как живет белорусская деревня, где осталось всего три дома. Читайте ЗДЕСЬ.