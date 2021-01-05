О том, что погода в прошедшем декабре на несколько градусов превышала климатическую норму, сообщил Белгидромет в климатической характеристике последнего месяца ушедшего года.Так в декабре 2020-го года в Беларуси было на 2,5 градуса теплее, чем это «регламентирует» климатическая норма. Средняя температура в республике составила -0,8 градуса - никаких тебе трескучих морозов!- Так тепло в декабре за десятилетия с 1945 года бывало в среднем раз в 5 лет. За последние 20 лет теплые декабри участились и повторяются каждые 2-3 года. Положительная аномалия температуры воздуха распространилась на всю территорию Беларуси, - констатировали в Белгидромете.Днем в декабре обычно было около -5…+5 градусов. Но в некоторые дни теплело и до +7 тепла и выше. Самый «жаркий» денек выдался 29 декабря в Дрогичине, где потеплело аж до +9,4 градусов.А вот по ночам в основном погода была с минусом, иногда холодало и до -5…-10 мороза и ниже. Самая холодная ночь в прошедшем месяце была 8 декабря в Езерищах и Костюковичах, где похолодало до -10,9 градуса.- В целом температурный режим в декабре 2020-го года был неоднородным. В первой декаде средняя температура была на 0,5 градуса ниже нормы. А уже во второй и третьей превышала норму сразу на 3,1 и 4,6 градуса соответственно, - уточнили синоптики.Где в Беларуси климатическая зима так и не наступила?Устойчивый переход на «зимний режим» - переход среднесуточных температур через 0 градусов почти по всей Беларуси произошел в конце ноября. Хотя, например, в крайних юго-западных регионах в декабре климатическая зима так и не наступила.Осадков небесная канцелярия, конечно, подсыпала, но всего 78 процентов от нормы. Больше всего осадков выпало в декабре на Витебщине и Могилевщине, где они достигали 40,3 и 39,1 миллиметра соответственно. А вот меньше всего осадков было на Гродненщине и Брестчине. Чаще всего это были дождь, мокрый снег и реже снег.- В последний день года, 31 декабря, в Гродненской, Брестской, Гомельской областях и на большей части территории Минской области снега не было. В оставшихся регионах высота снежного покрова разнилась: от миллиметра до 9 сантиметров, - добавили климатологи.Диаметр самой большой наледи составил 20 миллиметровВы помните, какие сильные проблемы создали туманы и гололед в Беларуси, особенно в последние дни декабря? Сильнее всего досталось Витебской и Могилевской областям, там остановились трамваи, падали деревья и обрывались обледенелые провода линий электропередач, поезда шли с опозданиями. Опасное явление 29 декабря было зафиксировано в Орше - там образовался сильнейший гололед с диаметром отложения слоя льда в 20 миллиметров.- Были и дни с сильным ветром. Максимальные значения зафиксированы в Новогрудке: ветер со скоростью 20 метров в секунду в этом райцентре был 29 декабря, - резюмировали в Белгидромете.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Наконец-то зима! В Беларуси резко похолодает - и уже скоро.Местами ожидается до минус 15 градусов (подробности).Вот что находят белорусы в лесу сразу после Нового года – обзавидуетесь!Съедобные грибы находят не только на южной Брестчине, но и в северных витебских лесах (подробности).Выше ли главная ёлка в Минске новогодней ели у Кремля в Москве. Как думаете?К слову, по своей рослости минская зеленая красавица даже вошла в топ ёлок стран СНГ (подробности).