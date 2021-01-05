Примерно в четверти случаев после перенесенной коронавирусной инфекции отмечается неприятное последствие – выпадение волос. Трихологи рассказали РБК, когда ожидать такой реакции организма и что делать.Выпадение волос отмечается месяца через три после перенесенного ковида, и предупредить этот процесс невозможно, отметила трихолог Инна Петросова. Это случается и на фоне других инфекций, сопровождающихся высокой температурой.Нужно сохранять спокойствие и понимать, что через несколько месяцев волосы восстановятся. В первую очередь уйдут длинные волосы и потеряется объем, но совсем человек не облысеет, отметила специалист.Трихолог Татьяна Егорова тоже считает, что противодействоать выпадению волос после ковида не получится. Врач рекомендует поддерживать в норме уровень железа, фолиевой кислоты и витамина В12, следить, чтобы не было анемии.Кроме высокой температуры, спровоцировать выпадение волос может стресс из-за длительного лечения ковида, отмечают медики.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Гоеции воач оказался в реанимации после того, как ему сделали прививку от ковида. ПОДРОБНОСТИ.