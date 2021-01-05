Сырая и дождливая погода ожидается в Беларуси в среду, 6 января. Об этом сообщили в Белгидромете.– Местами по республике ожидается туман, гололед, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица, – рассказали синоптики.Из-за тумана и гололеда в республике объявлен желтый уровень опасности. На большей части территории страны пройдут мокрый снег и дождь.Столбики термометров ночью покажут от -4°С до +2°С, днем будет от -2°С до +4°С.Добавим, что на вторник, 5 января, синоптики тоже объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы.Читайте также:Синоптики рассказали, каким был прошедший декабрь 2020 года в Беларуси: где было холоднее, а где зима так и наступилаА вы как чувствуете, далеко ли погода в декабре была от климатической нормы? (подробности).Наконец-то зима! В Беларуси резко похолодает - и уже скороМестами ожидается до минус 15 градусов (подробности).