Александр Лукашенко 5 января посетил предприятие «Горизонт» в Минске и пообщался с некоторыми членами коллектива. Он заявил, что «не намерен продавать» холдинг:- Вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения (1990-е годы, первое время президентства - Ред.), и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам в собственность не отдали, - цитирует Лукашенко belta.by. - Захотите когда-то, без меня, конечно, продаться - продавайтесь.По словам Лукашенко, предприятию необходимо развиваться и расширять производство. Он считает, что «Горизонт» - это «великое производство», имидж Беларуси.- В трудные времена частник: «А, прибыль там слабенькая, бросим его». Люди - на улице. Когда государство за спиной стоит, тогда есть какое-то развитие, - уверен Лукашенко. Он еще раз отметил, что не жалеет о том, что «сохранил производство».Как ранее сообщалось, Лукашенко приехал на «Горизонт», чтобы проинспектировать итоги финансовой и хозяйственной деятельности, узнать о перспективах предприятия. Вместе с ним предприятие посещают замглавы президентской администрации Дмитрий Крутой и председатель Совета Республики Наталья Кочанова.