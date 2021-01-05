Мужчина погиб в результате наезда грузовика на трассе «Кричев-Орша-Лепель» 4 января. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.Авария произошла недалеко от деревни Жучки в Чашникском районе. Милиция около семи часов вечера получила из районной больницы сообщение о том, что на трассе найден труп мужчины.На место прибыли сотрудники ГАИ, уголовного розыска и следователи. Выяснилось, что погибший – 39-летний местный житель.– На его теле обнаружены признаки автонаезда. Водитель с места происшествия скрылся, – уточнили в МВД.Сотрудники Госавтоинспекции вышли на водителя грузовика «МАЗ», 1976 года рождения и сейчас проверяют его причастность к ДТП.Также в ГАИ попросили тех, кто что-либо знает об аварии или обладает видеозаписью, сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону 102.Читайте также:В Щучинском районе за полчаса до полуночи случилось ДТП с гужевой повозкой20-летний возница госпитализирован, он в коме (подробности).Фотофакт: В Старых Дорогах незнакомый мужчина спас на пожаре мать и сынаПенсионерку и хозяина квартиры из горящей квартиры спас очевидец до приезда МЧС, он же еще потушил огонь (подробности).В Столинском районе 18-летнего парня подозревают в убийстве пенсионеркиТело женщины обнаружил ее сын (подробности).