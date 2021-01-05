Александр Лукашенко объяснил, зачем в Беларуси 2021-й объявили Годом народного единства. Это решение он прокомментировал 5 января во время общения с представителями трудового коллектива холдинга «Горизонт».По его словам, это сделано не для того, чтобы кому-то что-то показать.– Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в стране было тихо и спокойно. Наверное, вы и сами этого хотите, – сказал он, его цитирует БЕЛТА.Также он рассказал, в каком случае в стране сменится президент.– Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось, – заявил он.Напомним, что протесты в Беларуси вспыхнули как раз после президентских выборов 9 августа 2020 года и продолжаются до сих пор. Люди выходят на улицы, чтобы показать свое несогласие с официальными результатами выборов, согласно которым Лукашенко набрал около 80% голосов.Читайте также:Лукашенко на «Горизонте»: Жуликам в собственность не отдалиОн считает, что холдинг - это «великое производство», имидж Беларуси (подробности).Александр Лукашенко в новогоднем обращении предложил сделать 2021-й годом народного единства и пообещал, что возврата в прошлое не будетЛукашенко особо выделил в поздравлении врачей, учителей, инженеров и ученых и «людей в погонах» (подробности).Видеоролик с новогодним обращением Лукашенко посмотрели свыше 500 тысяч пользователей YouTube. А поздравление Тихановской?Новогодние поздравления политиков смотрят и обсуждают в сети даже и после Нового года (подробности).