Госпошлина за посещение пограничной зоны и погранполосы отменена в Беларуси. Это предусмотрено законом от 29 декабря 2020 года «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь». Документ вступил в силу уже 1 января 2021 года.Пропуска для посещения приграничья по-прежнему потребуются, но выдавать их будут всем бесплатно. К примеру, рыбаки частые гости погранполосы - на участках, где государственная граница проходит по рекам. Они должны брать пропуска, чтобы порыбачить в пределах погранзоны.В Государственном пограничном комитете Беларуси напомнили, что госпошлины постепенно отменяются еще с 2017 года. Сначала перестали брать плату за пребывание в пограничной зоне для граждан страны и тех иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Беларуси. А в 2019 году отменили госпошлину за выдачу пропусков в погранзону для иностранных граждан.В ГПК прокомментировали нововведения: там считают, что такие меры увеличивают перспективы посещаемости туристических объектов приграничья, а также помогают упростить порядок пребывания граждан в погранзоне и погранполосе.