Администрация соцсети Instagram удалила профиль певицы Алены Ланской, сообщает Telegram-канал «Нашей Нивы».На страницу артистки были подписаны 22 тысячи пользователей.Судя по опубликованному скриншоту, аккаунт Ланской удален из-за жалоб на ее враждебные высказывания.Однако в соцсети уже появился новый профиль певицы. Там пока нет ни одного поста.Добавим, что Ланская представляла Беларусь на песенном конкурсе «Евровидение» в 2013 году. Сейчас она выступает в поддержку действующей власти, в частности, участвует в провластных автопробегах.Ранее она делилась своими мыслями о ситуации в Беларуси.Читайте также:Соцсеть Instagram удалила аккаунт минского хоккейного «Динамо»Пока причина не известна, есть вероятность, что на нее пожаловались большое количество пользователей (подробности).Сын Александра Солодухи рассказал, из-за чего удалили инстаграм-аккаунт отцаПроблемы с аккаунтом Александра Солодухи длятся уже около месяца. Три раза страницу получалось быстро восстановить. На этот раз от техподдержки никакого ответа пока получить не удалось (подробности).Instagram заблокировал аккаунт гостелеканала ОНТ. В чем причина?В пресс-службе телеканала прокомментировали, что произошло с их страницей в соцсетях (подробности).