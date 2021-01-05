Александр Лукашенко 5 января, во время посещения предприятия «Горизонт» в Минске, высказал свою точку зрения об экологических проблемах и расширения использования электричества в Беларуси.По словам Лукашенко, в республике полностью переводят на электричество новые дома: их строят с электрообогревом и электрическими плитами. А в стране начинают производить собственные электромобили, внедряют электробусы.Лукашенко также коснулся своего новогоднего обращения и объяснил, что хотел донести до граждан:- Главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе, - цитирует belta.by. - Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими.Лукашенко подчеркнул, что в некоторых странах Евросоюза установили сроки, когда планируют отказаться от автомобилей, работающих на бензине, и заявил, что «у нас есть шанс раньше это сделать». Для этого, в частности, намерены задействовать электроэнергию, которую будет вырабатывать Белорусская АЭС.