По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 5 января курсы доллара и евро скромно подросли, причем европейская валюта установила новый исторический максимум. Курс российского рубля существенно снизился.Итак, евро укрепился на 0,19% (+0,0059) и достиг планки в 3,1703 EUR/BYN - это максимум за все время. Отметим, что во многих обменниках курс продажи евро уже превысил 3,2 руб.Курс доллара повысился на 0,1% (+0,0026) и составил 2,5821 USD/BYN. Российский рубль просел сразу на 1,27% (-0,0446) - курс снизился до 3,4631 бел. руб. за 100 российских.Напомним, предыдущего исторического максимума евро достигал на последних торгах 2020 года - 30 декабря. Тогда к европейской валюте рубль ослаб на 1,88 копейки (0,60%) - курс вырос до 3,1680 рубля за 1 евро.Последние перед длинными выходными торги на Белорусской валютно-фондовой бирже пройдут в среду, 6 января. Установленные на них курсы валют сохранятся до 11 января.