Александр Лукашенко 5 января посетил инновационный центр «Горизонт», гендиректор холдинга Юрий Предко вручил ему подарок – «маленький лазерный телевизор». Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».– Разрешите вам вручить маленький лазерный телевизор, – сказал Предко. Он добавил, что это устройство не секретное, его уже ранее показывали, а на вопрос Лукашенко, разберется ли он с тем, как работает прибор, руководитель «Горизонта» заверил, что там все просто.Добавим, что лазерный телевизор – это проекционный телевизор, который создан на основе технологии цветных лазеров.Читайте также:Лукашенко объяснил, зачем объявил 2021-й Годом народного единстваОн посетил холдинг «Горизонт» и пообщался с представителями коллектива (подробности).Лукашенко на «Горизонте»: Жуликам в собственность не отдалиОн считает, что холдинг - это «великое производство», имидж Беларуси (подробности).Лукашенко об электричестве и экологии: Господь нас, наверное, коронавирусом наказалОн рассказал о гармонии с природой и переходе на электромобили (подробности).