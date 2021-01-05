Перед силовиками поставлена задача пресекать дворовые протесты. Такое заявление сделал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в эфире программы «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь-1».– Для себя поставили ряд других задач. В частности, вопросы, связанные с выявлением и пресечением так называемых фактов дворовых протестных акций, финансирования вот этих всех протестных мероприятий. А ведь не секрет, что большинство участников и большинство мероприятий осуществляется за деньги спонсоров из-за рубежа. Информационное противостояние, если хотите, потому что сейчас большой спрос на достоверную и объективную информацию. И прокуроры в том числе должны в этом тренде информационного противоборства быть на передовой, – заявил Швед.Кроме того, он сообщил о грядущем совещании, где поднимут вопрос корректировки законодательства, чтобы усилить ответственность за экстремизм.По его словам, такое совещание пройдет в ближайшее время, на нем переосмыслят законодательство в связи с событиями 2020-го года.– То есть будет рассматриваться необходимость и вырабатываться предложения по совершенствованию всего блока законодательства с учетом всего опыта негативного, что мы имели в прошлом году, – сказал он.Генпрокурор добавил, что уже сейчас в Беларуси стремятся переквалифицировать уголовные дела, если в материалах заметны малейшие признаки, связанные с экстремизмом.В качестве примера он назвал дела по фактам блокировки железной дороги. Сначала их квалифицировали как хулиганство, но затем прокуратура переквалифицировала их как терроризм.Читайте также:Лукашенко объяснил, зачем объявил 2021-й Годом народного единстваОн посетил холдинг «Горизонт» и пообщался с представителями коллектива (подробности).«На фоне нервной обстановки выросло число киберпреступлений»: генпрокурор Беларуси о преступности в странеАлександр Лукашенко принял с докладом генпрокурора Беларуси Андрея Шведа. Речь шла, конечно, о преступности (подробности).В Минске начался первый суд по уголовному делу о походе в Куропаты, где подозреваемыми признан 231 человек47-летнего водителя завода «Атлант» Михаила Глуховского обвиняют в блокировании транспортных маршрутов (подробности).