Известный белорусский футболист Игорь Стасевич покинул борисовский ФК БАТЭ. Он провел в команде, в целом, больше десяти лет, а особенно отличился во время сезонов 2015-2020 годов. За это время полузащитника Стасевича трижды признавали лучшим футболистом Беларуси, четыре раза - лучшим игроком чемпионата, шесть раз - лучшим полузащитником высшей лиги.В составе команды 35-летний Стасевич четыре раза становился чемпионом республики, трижды - обладателем Суперкубка и два раза - Кубка Беларуси. Играл в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы. При этом в розыгрыше Лиги Европы-2018/19 белорусский полузащитник поделил первое место (на пару с Виллианом из лондонского «Челси») по количеству «ассистов», говорится в информации ФК БАТЭ.В составе клуба за все годы Стасевич провел 413 официальных матчей (причем, в 149 из них был капитаном), забил 63 гола и отдал 140 результативных передач. Куда уходит известный полузащитник, и по какой причине, официально не сообщается.4 января в своем «Инстаграм» Стасевич написал:- Я думал, что мой путь как футболиста закончится в родном БАТЭ, но 2020 внес свои коррективы (...) Покидаю клуб со смешанными эмоциями и чувствами, мне кажется, я мог быть еще полезен. Буду помнить только хорошее. Впереди новый вызов и новая мотивация.