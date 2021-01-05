В пустыне Саудовской Аравии продолжается ралли «Дакар-2021». Следим за тремя белорусскими экипажами: два красных МАЗа и белая Toyota Hilux. И если МАЗы выступают в «Дакаре» с 2012 года (лучший результат был в 2018 году: экипаж Сергея Вязовича занял второе место в классе грузовиков), то в классе внедорожников белорусы не выступали с 2012 года.5 января завершился четвертый этап из 12. МАЗы заняли первое и шестое место по итогам дня. Таким образом МАЗ Сергея Вязовича в генеральной классификации по-прежнему занимает вторую позицию. Экипаж Алексея Вишневского поднялся на 10-е место.Toyota Hilux под управлением пилота Андрей Голобородько и штурмана Андрея Рудницкого на третьем этапе стала лишь 49-ой из 67 участников. В общем зачете белорусы сейчас занимают 47-ую строчку в классе внедорожников.«Дакар-2021» проходит в Саудовской Аравии по 15 января. Гонка стартовала и завершится в одном и том же городе – Джидде. Большая часть маршрута пролегает в северо-западной части Саудовской Аравии и включает множество пустынных отрезков с каменистыми участками.