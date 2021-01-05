В Беларуси существенно снизилось число заболевших коронавирусом за сутки по сравнению с предыдущими днями. По крайней мере, это следует из официального сообщения Министерства здравоохранения 5 января. По информации ведомства, суточный прирост составил 1 тыс. 273 случаев COVID-19, в то время как последнее время держался на уровне 1800-1900 случаев. При этом за сутки выписаны из больниц 949 пациентов, переболевших ковидом.Однако официальное число умерших пациентов с COVID-19 не снижается - за сутки оно составило 10 человек. За весь период пандемии в Беларуси умерли 1 тыс. 471 пациент с выявленным коронавирусом.Официальное общее число всех случаев «короны» с начала пандемии в Беларуси составило 203 тыс. 104. Из них поправились 184 тыс. 574 пациента.Что касается тестов на ковид, то за минувшие сутки их выполнено 3 тыс. 452, а за все время в Беларуси - 4 млн. 050 тыс. 922 теста.Напомним, после перенесенного ковида у многих выпадут волосы. Трихологи рассказали, что делатьЧитайте также:Врачи объяснили, как правильно носить маски в мороз