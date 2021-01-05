Одна из ведущих газет Германии – Frankfurter Allgemeine Zeitung – 5 января опубликовала открытое письмо белорусского писателя Саши Филипенко к руководителю Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелю. Об этом литератор сообщил на своей странице в Facebook.Он также разместил там полный текст письма.Филипенко известен как автор романов «Бывший сын» и «Красный крест». В обращении к Фазелю он перечислил причины, по которым стоит отказаться от планов провести чемпионат мира по хоккею-2021 в Беларуси.– Здравствуйте, меня зовут Саша Филипенко, я белорус и у меня накопилось к вам несколько вопросов. В последние дни я с большим удивлением наблюдаю за тем упорством, с которым вы хотите провести чемпионат мира по хоккею в моей родной стране. Судя по всему, вы хотите этого до того сильно, что не слышите, что большинство граждан Беларуси против! – так начал свое письмо Филипенко.Также писателя удивило то, что глава IIHF намерен лететь в Минск для переговоров по поводу чемпионата.– Недавно я узнал, что вы так хотите провести этот чемпионат мира по хоккею в Беларуси, что готовы лететь на переговоры с диктатором, который фальсифицировал выборы. Вы утверждаете, что чемпионат мира нужно проводить, потому что (ваша цитата): «Шансов на то, что в Беларуси произойдут глобальные изменения, почти нет, – сказал Филипенко.– Верно ли я понимаю, что вы собираетесь проводить чемпионат мира в стране, где по воскресеньям закрывают все станции метро и отключают интернет, чтобы протестующие не могли выйти на марши протеста и звонить друг другу?! Вы поддерживаете эти меры? Вы представляете себе, что в Швейцарии будут выключать сотовую связь, чтобы люди не могли выражать свою гражданскую позицию? Да? Это нормально? Это не помешало бы чемпионату мира в Швейцарии? – продолжил писатель.Он также сообщил в обращении к Фазелю, что в Беларуси пытают людей в тюрьмах.– Правильно ли я понимаю, что вы считаете уместным проводить чемпионат мира в стране, где в центре столицы к арестованным демонстрантам применяют пытки? Вы посмотрели все видео? Вы ознакомились со всеми задокументированными случаями пыток, которых только ООН зафиксировал больше 450? Вам их мало? Мне нужно прислать вам еще? – сказал Филипенко.Среди причин, по которым не стоит проводить чемпионат мира по хоккею в Минске, писатель также назвал похищение людей на улицах городов, репрессии, скандал с главой Белорусской федерации хоккея Басковым.Напомним, ЧМ по хоккею-2021 планировалось провести в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Латвия отказывается принимать турнир вместе с Беларусью. Тем временем в IIHF заявили, что решение о том, перенесут ли чемпионат из Минска, будет принято до 11 января.Читайте также:Бывший тренер минского хоккейного «Динамо» высказался о ситуации в БеларусиТакже он рассказал, стоит ли проводить в Минске чемпионат мира по хоккею (подробности).Фазель сделал заявление по поводу информации о переносе ЧМ по хоккею из МинскаРанее швейцарское издание Watson сообщило о переносе турнира из белорусской столицы (подробности).