Флувастатины, которые используют при терапии гиперхолестеринемии, могут подавлять коронавирус. К такому выводу пришла группа ученых из Германии и Швеции, результат их исследования опубликован на портале MedRxiv.По словам экспертов, флувастатин влияет на зараженные клетки, подавляя трансляцию и репликацию SARS-CoV-2.Кроме того, у пациентов с COVID-19, которых лечили в том числе статинами (это лекарства, снижающие уровень холестерина), наблюдался более благоприятный клинический исход.Ученые заявили, что результаты исследования показали: флувастатин не несет в себе дополнительного риска для людей с коронавирусом, при этом может оказывать умеренное положительное воздействие на течение COVID-19.Читайте также:Врачи объяснили, как правильно носить маски в морозТакже медики пояснили, нужно ли носить маску на улице (подробности).Помогает ли корень солодки при коронавирусе, выяснили ученыеОни добавили экстракт корня солодки в инфекционные дозы вируса в различной концентрации (подробности).Врач назвал противопоказания для вакцинации от коронавирусаТакже он посоветовал психологически готовиться к прививке (подробности).