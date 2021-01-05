В Ганцевичском районе в ДТП попала семья с двумя детьми. Об этом сообщили в БелТА.- Инцидент произошел в понедельник, 4 января, на автодороге Н7 Ганцевичи – Синявка. За рулем автомобиля марки «Рено» находился 32-летний мужчина из Барановичей. Во время движения он не учел состояние дороги, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет. Авто перевернулось, - пояснили в ГАИ УВД Брестского облисколкома.В салоне «Рено» находились 25-летняя супруга и двое детей. Они не пострадали. У машины механические повреждения.Водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Тело мужчины обнаружено на трассе вблизи Чашников.Инспекторы ГАИ проверяют причастность к смертельному наезду на пешехода водителя грузовика «МАЗ». (подробности)В Солигорске 31 декабря автобус сбил женщину на «зебре»: она в реанимации.Водитель автобуса сказал, что не увидел человека на пешеходном переходе. (подробности)