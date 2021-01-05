В Минске водитель уснула за рулем и врезалась сразу в три автомобиля. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.- За рулем автомобиля «Фольксваген» находилась 43-летняя женщина. Она ехала по проспекту Машерова в сторону улицы Сторожевской в третьей полосе. В какой-то момент водитель уснула за рулем и врезалась в машины «БМВ», «Фольксваген» и «Хёндай», - пояснили в ведомстве.В ДТП никто не пострадал. У машин имеются механические повреждения.Проводится проверка по факту случившегося.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ганцевичском районе в ДТП попала семья с двумя детьми.К счастью, в аварии никто не пострадал. (подробности)Водитель уснул за рулем: машина такси врезалась в припаркованный автомобиль «Фольксваген» и перевернулась.К счастью, в ДТП пострадавших нет. (подробности)В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в авто. Один человек погиб.Еще четыре человека получили травмы. (подробности)