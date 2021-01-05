Жителю Лепеля – это в Витебской области - позвонили в выходной через мессенджер. Развод стандартный, и о нем «Комсомолка» писала много раз: мошенники стали пугать снятиями денег и прочими неприятностями. Заподозрив неладное, лепельчанин прервал разговор, а потом заблокировал карту. Уверенный в полной безопасности он пришел в банк, где ему сделали новую карту. После этого мужчина даже успел снять с неё наличность в сумме тысячи рублей.Через некоторое время ему вновь стали названивать неизвестные. На этот раз они стали убеждать мужчину, что ему необходимо перевести деньги на резервный счет в другом банке. Кроме этого, мошенники сказали, что на карту нужно вернуть и снятую тысячу. Не до конца доверяя собеседнику, лепельчанин положил деньги обратно и сам стал переводить их на нужный злоумышленника счет. В итоге после всех манипуляций мужчина отдал злоумышленникам почти 7,5 тысяч рублей. Получив деньги, мошенники перестали выходить на связь, а пострадавший отправился в милицию. Возбуждено уголовное дело.Как уберечь деньги на карточке от аферистов и не попасться на обман с выигрышем автомобиля. Эксперты рассказали, как сохранить деньги и не попасться на уловки мошенниковБУДЬ В КУРСЕПравила безопасности для владельцев карт:- ни под каким предлогом не передавайте и не сообщайте платежные реквизиты, полный номер карточки и срок ее действия, логин и пароль к интернет-банку, иную персональную информацию; не вступайте в переговоры с незнакомцем. Положите трубку и самостоятельно обратитесь в банк по номерам, указанным на официальном сайте;- применяйте все доступные способы защиты, предлагаемые банками (двухфакторная авторизация, смс-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и др.);- используйте сложные пароли доступа к учетным записям электронной почты, к системам интернет-банкинга, социальным сетям и другим интернет-сервисам;- не открывайте электронные почтовые сообщения, полученные от неизвестных отправителей и не запускайте их содержимое;- не переходите по неизвестным ссылкам и не посещайте интернет-ресурсы сомнительного содержания;- при посещении интернет-сайтов обращайте внимание на веб-адрес интернет-ресурса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Небывалая атака кибермошенников в Беларуси: 150 жертв вишинга за два дня. «Методичка» от МВД: все уловки обманщиков и как на них не попастьсяГродно атаковали телефонные мошенники: весь вечер требовали данные банковских карт. Пострадали около сорока человек, у них со счетов сняли все деньги«Другим жертвам мошенники звонили... с моего номера!»: в Беларуси продолжается волна телефонных атак«У мошенников есть базы данных с реквизитами карточек»: СК рассказал, как у белорусов воруют деньги. Уголовных дел, связанных с киберпреступлениями, с каждым годом становится больше