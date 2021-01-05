Певица Алена Ланская прокомментировала ситуацию с удалением ее аккаунта в сети Инстаграм. Она заявила, что намерена подать заявление в милицию, если он не будет восстановлен в течение суток. Об этом сообщает агентство Sputnik.by.- Во вторник, 5 января, мой аккаунт в 13.01 поставили на проверку, а в 13.08 уже выходит статья на портале tut.by. Хочу отметить, что я не придаю особого значения социальным сетям. Это лишь десятая часть моей жизни. У меня есть родные и близкие, а с ними взаимоотношения в разы важнее, - рассказала Ланская.Она добавила, что удаление ее аккаунта из Инстаграм – это маленькая пакость.- Наверное эти люди, которые причастны, думали, что я расстроюсь, но это не так, - пояснила певица.Ланская также заявила, что если ее аккаунт не будет восстановлен в течение суток, то она обратится в милицию.- Я намерена написать заявление, чтобы это дело расследовали, - пояснила певица.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сын Александра Солодухи рассказал, из-за чего удалили инстаграм-аккаунт отца.Проблемы с аккаунтом Александра Солодухи длятся уже около месяца. Три раза страницу получалось быстро восстановить. На этот раз от техподдержки никакого ответа пока получить не удалось. (подробности)Певица Алена Ланская: Мой голос на выборах не украли.Поговорили с певицей о том, почему ей пришлось поставить на паузу отношения с некоторыми коллегами, платят ли участникам провластных автопробегов и кто ее охраняет. (подробности)