Милиция устанавливает лиц, которые 4 января выстраивались вдоль проезжей части у метро «Восток». Информация была опубликована на официальном сайте ГУВД Мингорисполкома.- В понедельник, 4 января, в милицию поступила информация о том, что вдоль проезжей части у станции метро «Восток» выстраивались люди, у которых в руках была незарегистрированная символика. По данной информации уже начат административный процесс. Сотрудники милиции устанавливают тех, кто принял участие в несанкционированном массовом мероприятии. Они будут привлечены к ответственности, - пояснили в ведомстве.Напомним, что 4 января прошел уже традиционный Марш пенсионеров. До последнего момента не было известно, где именно соберутся люди.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Первые в 2021 году воскресные марши микрорайонов проходят в Минске 3 января.Акции в последнее время переместились из центра столицы в микрорайоны, жители которых выходят на улицы в разное время суток. (подробности)Стало известно, сколько человек в Беларуси задержали на первых протестах в 2021 году.Правозащитники считают, что это самое маленькое число задержанных за весь поствыборный период. (подробности)