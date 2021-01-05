Дмитрий Бага покинул футбольный клуб БАТЭ. Информацию об этом разместили на официальном сайте клуба.Всю свою карьеру, за исключением полуторалетнего ухода в израильский клуб «Хапоэль» и греческий «Атромитос», 31-летний Бага провел в БАТЭ. Когда он вернулся с легионерских хлебов, то помог команде выиграть два чемпионства и Кубок страны.За все годы выступлений в БАТЭ у Баги было 307 матчей и 189 из них – победные.За свою карьеру в БАТЭ Бага забил 31 гол.Напомним, что ранее из БАТЭ ушел Игорь Стасевич и Егор Филипенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Назван лучший пловец Европы 2020 года - и это белорус!26-летний спортсмен из Беларуси установил в прошедшем году новый мировой рекорд. (подробности)«Вам важны только медальки и места, а не спортсмены»: Левченко ответила на заявление министра спорта.Она добавила, что еще важно, чтобы спортсмены не высказывали свое мнение, а просто подписывали бумажки. (подробности)