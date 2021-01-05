В Гродно мужчина похитил более 960 килограмм металлолома. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале УВД Гродненского облисполкома.- Житель Гродно заметил, что на территории предприятия, которое находится по улице Скидельское шоссе, хранится лом чугуна. На территории не было охраны, а в выходные дни никто не работал. С 31 декабря по 3 января мужчина вывозил лом чугуна. За этот период он смог украсть более 960 килограмм, - пояснили в ведомстве.Как только сотрудники предприятия заметили хищение, они сразу же обратились в милицию.- Сотрудники милиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий, установили личность подозреваемого. У мужчины из Гродно было обнаружено свыше 960 килограмм лома. Ранее мужчина судим не был, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, как мошеннику из Лунинца удалось обмануть 15 человек и 5 предприятий.Мужчину за мошенничество в крупном размере могут посадить на 3 года. (подробности)26-летняя мошенница с 9 классами образования развела на деньги влюбленного парня, чтобы возместить ущерб тем, кого она развела раньше.Девушка знакомилась с парнями в сети, используя фото красоток. (подробности)