Сыну Нины Багинской Павлу дали 12 суток ареста. Его судили по части 1 статьи 23.34 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили в телеграм-канале «Нашай Нiвы».Павел был задержан 31 декабря в 23.45. Судья Федорова приняла решение о том, чтобы присудить ему 12 суток ареста.По статье 23.4 КоАП – Неповиновение требованию должностного лица при исполнении, протокол отправили на доработку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Вы смотрите только Нину Багинскую не забирайте»: Несмотря на требование президента, в квартиру Багинской все равно пришли силовики.В квартире Багинской провели обыск. Активистку не задержали. (подробности)В Мозыре задержали восьмерых работников нефтеперабатывающего завода.Заводчане сделали фото с протестными плакатами, и оно попало в сеть. А уже по фото руководство помогло силовикам определить участников, которым прислали повестки. (подробности)