Александр Лукашенко считает, что в политике его фактически «загнали» в одну команду с президентом России Владимиром Путиным. Об этом президент Беларуси заявил в интервью журналистке телеканала «Россия» Наиле Аскер Заде. Полную версию интервью покажут на канале «Россия» вечером в воскресенье, 10 января.- Нас загнали уже намертво в одну команду, - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистки, сообщает РБК. Напомним, ранее Лукашенко сравнивал Путина с «родным братом».Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят», — сказал Лукашенко весной 2017 года. В 2020 году — после того как президент России поддержал Лукашенко в его противостоянии с оппозицией — Лукашенко вновь напомнил о намерении стоять с Путиным «спиной к спине».- Помните, я говорил, а вы посмеивались, год назад, что, возможно, наступят такие времена, что нам с тобой (Путиным) придется стоять спиной к спине и отстреливаться. А вы это за шутку приняли. А вот видите, жизнь как повернулась, — заявил Лукашенко в интервью представителям российских СМИ в сентябре 2020 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко на «Горизонте» подарили «маленький лазерный телевизор». Глава холдинга отметил, что это усройство не секретное, его уже показывали раньшеЛукашенко об электричестве и экологии: Господь нас, наверное, коронавирусом наказал. Он рассказал о гармонии с природой и переходе на электромобилиЛукашенко объяснил, зачем объявил 2021-й Годом народного единства. Он посетил холдинг «Горизонт» и пообщался с представителями коллектива.Лукашенко на «Горизонте»: Жуликам в собственность не отдали. Он считает, что холдинг - это «великое производство», имидж Беларуси