В Лоевском районе парень решил поднять настроение своей девушке и украл у соседей две елки. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.- Удалось установить, что 24 декабря 18-летний парень приехал в гости к своей девушке. Впереди праздник, но для его полноты не хватало только елки. Девушка подсказала молодому человеку, что через пару домов у соседей на улице стоят две искусственные и уже украшенные елки. Ближе к вечеру зеленые красавицы были уже у девушки. Но местная учительница обнаружила пропажу елей и обратилась в милицию 25 декабря, - рассказали в ведомстве.И добавили, что сначала молодые люди спрятали елки в подвал дома, а уже ближе к вечеру подбросили их во двор владельцу.- Во дворе дома, в котором проживает девушка, сотрудники милиции обнаружили мелкий элемент новогоднего украшения. Молодым людям было бессмысленно. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, - заявили в УВД Гомельского облисполкома.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, как мошеннику из Лунинца удалось обмануть 15 человек и 5 предприятий.Мужчину за мошенничество в крупном размере могут посадить на 3 года. (подробности)26-летняя мошенница с 9 классами образования развела на деньги влюбленного парня, чтобы возместить ущерб тем, кого она развела раньше.Девушка знакомилась с парнями в сети, используя фото красоток. (подробности)