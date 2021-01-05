В Министерстве внутренних дел рассказали, сколько убийств было совершено в Беларуси в первые дни 2021 года. Информацию опубликовали на сайте ведомства.- В первые дни 2021 года в Беларуси произошло 4 убийства и 15 умышленных причинений тяжких телесных повреждений. Причинами большинства преступлений стали межличностные конфликты, которые возникли на почве употребления алкоголя. К примеру, в Минске 31 декабря незадолго до боя курантов 30-летняя женщина нанесла своему мужу смертельное ранение ножом. В субботу, 2 января, 18-летний молодой человек нанес несколько ударов во время драки 24-летнему парню, который скончался в машине скорой помощи. В воскресенье, 3 января, в Слуцком районе обнаружили тело 34-летнего мужчину, которого ножом заколол 39-летний соперник, - рассказали в МВД.В ведомстве отметили, что неблагоприятная ситуация сложилась в Минской области.- В 2021 году в Минской области уже было зарегистрировано два убийства и два случая причинения тяжких телесных повреждений. В Гомельской области зафиксированы четыре случая причинения тяжких телесных повреждений, - пояснили в ведомстве.В МВД также сообщили о том, что с 7 по 10 января сотрудники милиции проведут дополнительные мероприятия, которые направлены на профилактику преступлений и правонарушений в быту.- Участковые инспекторы по месту жительства посетят максимальное количество граждан, которые ведут асоциальный образ жизни и ранее были судимы. Также будут проведены дополнительные профмероприятия с теми, кто стоит на учете в связи с насилием в семье. Под пристальным вниманием окажутся и подростки, с которым проводится индивидуальная профилактическая работа, - рассказал начальник управления профилактики МВД Олег Каразей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Генпрокурор пообещал взяться за дворовые протестные акции.Также он сообщил о грядущем совещании, где поднимут вопрос корректировки законодательства, чтобы усилить ответственность за экстремизм. (подробности)Милиция устанавливает лиц, которые 4 января выстраивались вдоль проезжей части у метро «Восток».В ГУВД добавили, что уже начат административный процесс. (подробности)