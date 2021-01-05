В УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, сколько ДТП произошло в Минске в 2020 году. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.- Всего за 2020 год в Минске было зарегистрировано 243 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Из них 240 человек получили травмы, а 17 – погибли, - пояснили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.В ведомстве добавили, что самым многочисленным из видов ДТП является наезд на пешехода.- В 2020 году на пешеходных переходах 172 человека были сбиты автомобилями. Из них 178 получили ранения, а 2 – погибли.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В МВД рассказали, сколько убийств было совершено в Беларуси в первые дни 2021 года.В ведомства также сообщили о том, что с 7 по 10 января сотрудники милиции проведут допмероприятия, которые направлены на профилактику преступлений. (подробности)Генпрокурор пообещал взяться за дворовые протестные акции.Также он сообщил о грядущем совещании, где поднимут вопрос корректировки законодательства, чтобы усилить ответственность за экстремизм. (подробности)