Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, когда будет принято решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею. Его слова приводит агентство ТАСС.- На данный момент что Международная федерация хоккея на данный момент использует все ресурсы, чтобы точно понять ситуацию в Беларуси. У нас уже было много дискуссий. Нам нужно сейчас поговорить с правительством Беларуси. Мы должны обсудить и политическую ситуацию в стране, и ситуацию с коронавирусом. Уже в конце января на заседании совета будет окончательно принято решение о проведении чемпионата мира по хоккею, - подчеркнул Фазель.Он добавил, что Международная федерация хоккея также проводит переговоры с хоккейными федерациями, которые могут принять матчи чемпионата мира 2021 года.- Мы ведем переговоры с представителями других федераций, у которых есть возможность организовать чемпионат мира. И это будет довольно серьезным вызовом, если говорить о финансовой точке зрения, - отметил Фазель.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Международная федерация хоккея занялась Дмитрием Басковым.Начато расследование в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, заседание пройдет 4 января. (подробности)Белорусский писатель Саша Филипенко написал обращение к главе IIHF Рене Фазелю.Он перечислил несколько причин, почему стоит перенести ЧМ по хоккею из Минска. (подробности)