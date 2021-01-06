Пресс-служба Госпогарнкомитета рассказала о задержании нарушителя на белорусско-литовской границе.Это произошло в понедельник, 4 января, близи деревни Каменный Лог. Сморгонскими пограничниками был задержан молодой человек, гражданин России, который собирался нелегально пересечь белорусскую границу.- Житель Череповца шел пешком по автомобильной дороге сообщением Минск - Вильнюс. Нарушитель был задержан в 3 километрах от госграницы, - прокомментировали в ГПК.Пограничникам молодой человек рассказал, что действительно хотел попасть в Евросоюз. Он пояснил, что не смог получить шенгенскую визу и думал, что сможет обойти пешком пограничный пункт пропуска в Беларуси и оказаться на территории Литвы.- Задержанного доставили в ИВС Сморгонской погрангруппы. В отношении него начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания, - уточнили в пресс-службе.Россиянину грозит депортация с запретом въезда в Беларусь в течение 5 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Госпошлина за посещение погранзоны и погранполосы отменена в Беларуси.Пропуска для посещения приграничья по-прежнему потребуются (подробности).Доставили в аэропорт из СИЗО под конвоем: руководителя Академии Пресс-клуба выслали из Беларуси.У Сергея Якупова российское гражданство, поэтому его, освободив из изолятора, депортировали в Россию (подробности).