Белорусов зовут считать птиц. Целых два дня – 16 и 17 января. Традиционную ежегодную акцию «Птушкі ля кармушкі» проводит общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны». Цель акции – отслеживать изменения в популяциях воробьиных птиц и, если есть необходимость помочь птицам, вовремя сделать это.«Народная наука», как называют такой подход к исследованиям, позволяет собрать большой массив данных, а так как тысячи людей регулярно считают птиц, используя одну и ту же методику, небольшие ошибки в подсчетах становятся несущественными. Зато сразу заметно, если в популяции птиц произошли изменения. Так, в Великобритании, где тоже проводятся такие подсчеты, именно методом подсчета птиц на кормушках удалось выявить, что скворцов стало намного меньше.Вот что нужно сделать, если вы хотите участвовать в акции. Во-первых, повесить кормушку. Во-вторых, 16 и 17 января (или в один из этих дней) в течение часа подсчитывать, сколько птиц и какие прилетают на нее подкрепиться. Информацию нужно внести в специальную форму на сайте АПБ или отправить сообщением на страницы организации в Фейсбуке или Вконтакте. Если вы увлечетесь и будете считать птиц несколько часов, на каждый час наблюдений нужно составить отдельный отчет.А для тех, кто не уверен, что сможет узнать птиц на кормушке, АПБ составила краткий определитель.