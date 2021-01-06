Медики определили еще один симптом, который может свидетельствовать о наличии в организме коронавирусной инфекции. Это учащенное сердцебиение, пишет РИА Новости.С помощью мобильного приложения исследователи проанализировали данные более четырех миллионов человек по всему миру. Выводы: COVID-19 может вызывать нерегулярную или высокую частоту сердечных сокращений.Когда стоит беспокоиться? Учащенным считается сердцебиение со скоростью более 100 ударов в минуту. Перед тем, как считать пульс, желательно пять минут расслабиться и отдохнуть. Если ранее у вас не диагностировали никаких сердечных патологий, а нерегулярная или высокая частота пульса выявляется неоднократно, имеет смысл проявить беспокойство и провериться на коронавирус, считают исследователи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:После коронавируса у многих выпадут волосы. Можно ли этого избежать, читайте ЗДЕСЬ.Вот что рассказал главный санитарный врач Беларуси о плато и спаде коронаввируса.30 тысяч тестов для определения коронавируса получила Беларусь от Роспотребнадзора. ПОДРОБНОСТИ,