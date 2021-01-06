Волковысский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины в Волковысском районе. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.Пропавшая – 69-летняя Анелия Романовна Кречко, жительница деревни Трунцы. 9 ноября 2020 года женщина ушла из дома. Куда она отправилась, неизвестно. С того дня Анелию Кречко никто не видел и что с ней случилось, неизвестно.Анелия Кречко была одета в темно-зеленую рабочую куртку со светоотражающей полосой на спине, спортивные штаны, темно-серые резиновые сапоги, светло-коричневую клетчатую шерстяную жилетку, на голове был светло-фиолетовый платок.Если вам известна какая-либо информация об обстоятельствах исчезновения Анелии Романовны или о её местонахождении, сообщите об этом в УСК по Гродненской области по телефонам: 8 (0152) 72-40-40 и 8 (033) 621-15-35.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:О том, как в Минске искали потерявшегося семилетнего мальчика, читайте ЗДЕСЬ.