О том, что вечером во вторник, 5 января, в Минске проходили задержания сообщил ресурс tut.by со ссылкой на телеграм-канал «МотолькоПомоги».Очевидцы рассказали о задержаниях местных жителей неизвестными в штатском в Уручье, Новой Боровой, в районе Запад и на улице Притыцкого.Как, например, проходили задержания в Уручье? Местные жители рассказали, что во дворе 7 дома на улице Ложинской проходило чаепитие соседей. Приехало несколько десятков омоновцев и задержали 15 жильцов.- Была только одна лента незаметная, дургой БЧБ-символики не было. Мы просто пили чай и разговаривали, - рассказали «Нашей Нiве» очевидцы.Около полуночи правозащитники сообщили о фамилиях 13 человек задержанных во вторник в Минске.Появилось в СМИ также и видео брутального задержания в Новой Боровой. На котором неизвестный в штатском задерживая девушку, ударяет ногой в живот мужчину и угрожает ему по виду как будто бы пистолетом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Милиция устанавливает лиц, которые 4 января выстраивались вдоль проезжей части у метро «Восток».В ГУВД добавили, что уже начат административный процесс (подробности).Стало известно, сколько человек в Беларуси задержали на первых протестах в 2021 году.Правозащитники считают, что это самое маленькое число задержанных за весь поствыборный период (подробности).