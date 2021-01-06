Жительница деревни Вишневка Зельвенского района позвонила в службу 101 и рассказала, что в соседнем дворе на дне колодца сидит кот и не может выбраться.Спасатели приехали по адресу. Оказалось, что в колодце глубиной 20 метров нет воды.-Боец на спасательной веревке спустился на дно, посадил кота в мешок и поднялся с ним наверх, - рассказали в пресс-службе МЧС.Предположительно, кот провел в колодце несколько суток. Своего спасителя он не поблагодарил – сразу убежал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:А вот как спасали шесть символов года – коров, которые провалились в яму и не могли выбраться сами.