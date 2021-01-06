В понедельник, 4 января, ресурс EUObserver (Бельгия) опубликовал аудиозапись, которая была якобы сделана несколько лет назад в КГБ Беларуси. На ней, как предполагается, сотрудники спецслужб обсуждают проведения спецопераций в отношении нескольких человек, в том числе и Павла Шеремета.В связи с этим появилось официальное заявление Национальной полиции Украины. Так украинская сторона заявила, что начаты следственные действия, запись отправлена на фоноскопическую процедуру. Будет работать Нацполиция и с распространителем «пленки». Но так как этот человек находится на территории одной из стран Евросоюза, то правоохранители Украины обратятся за международной правовой помощью.- Уже сформирована совместная группа из работников полиции и Офиса генпрокурора. Сотрудники готовы выехать по месту пребывания владельца аудиозаписи. Но СК подготовил и официальное приглашение для распространителя аудиозаписи в Украину для проведения следственных действий. Он будет находиться под охраной в статусе свидетеля, - подчеркнули в Нацполиции.Комментируя информацию о «белорусском следе», украинские правоохранители заметили, что полученная информация касается лишь заказчиков убийства. Материалы дела находятся в отдельном уголовном производстве.- Одним из мотивов совершения преступления могла быть профессиональная деятельность погибшего журналиста, который неоднократно критиковал власти, в том числе Беларуси, - напомнили в пресс-службе Нацполиции.При этом украинская полиция считает раскрытым непосредственно убийство Павла Шеремета. Дело уже рассматривается в суде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Украине арестованы супруги-ветераны АТО, которых подозревают в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.Правоохранители молчат, но супруга задержанного в Facebook написала: «будут вешать дело Шеремета» (подробности).Дело белорусского журналиста Павла Шеремета готово к передаче в суд.Сейчас с материалами знакомятся адвокаты подозреваемых (подробности).